Séisme au Caire : la sensation Bénin sort les Lions de l'Atlas !

Il n’y aura pas de triplé pour Hervé Renard, du moins pas cette année. Vainqueur de la CAN en 2012 et en 2015, le technicien français a pris la porte ce vendredi avec le Maroc, éliminé par le Bénin au terme de la séance de tirs au but (1-1, 1-4 t.a.b.). Les Lions de l’Atlas ont pourtant dominé la rencontre et ont même raté un penalty en toute fin de match.

Les Ecureuils, de leur côté , réalisent l’un des plus grands exploits de leur histoire et rallient les quarts de finale.