Séjour Présidentiel dans le Sénégal Oriental- La démonstration de force réussie du maire de Kédougou Ousmane SYLLA (IMAGES)

Comme vous le voyez sur ces images parvenues à la rédaction de dakarposte, l'actuel édile de Kédougou Ousmane SYLLA a véritablement battu le rappel des troupes.



En effet, celui qui est aux commandes de Dakar Dem Dikk a mobilisé ses parents, amis, sympathisants et militants à l'occasion de la visite de son mentor politique, le Pr Macky Sall . Qui, pour rappel, séjourne, depuis hier, à Tambacounda.



Le chef de l'Etat a été accueilli en fanfare par les autorités locales, entre autres. Les images postées sont assez révélatrices.



En un mot comme en mille, un accueil exceptionnel lui a été réservé par les populations de Tambacounda et de Kédougou. "Il fallait voir le chef de file de l'APR s'enthousiasmer devant cette démonstration réussie de M. Sylla" fait savoir une militante acquise à la cause du patron de DDD. Qui nous apprend qu'en sus de ses administrés, Ousmane Sylla, maire de Kédougou a mobilisé ses amis, inconditionnels et partisans habitant les localités les plus proches.



Il nous revient, en effet, que la foule compacte est venue de Madina Maboule, Koukari, Yoro Sankoule, Bira, Dialakoto, Sambadian, pour ne citer que ses fiefs Tambacoundoises.



Plusieurs militants de la coalition Benoît book yaakar y ont également pris part.



Le chef de l’Etat est arrivé dans la capitale orientale, ce lundi 26 décembre 2022 dans le cadre de sa tournée économique. Il compte inaugurer des infrastructures, lancer des travaux publics et s’entretenir avec divers acteurs socio_économiques, avant le Conseil des ministres qu’il va y présider mercredi.