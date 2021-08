Séjour à Berlin- Standing ovation pour le Président Macky Sall devant son hôtel (VIDÉO)

Comme en atteste la vidéo parvenue à la rédaction de dakarposte, le Président de la République était attendue par une cohue devant l'hôtel de la capitale et la plus grande ville d'Allemagne où il séjourne.



Ce jeudi matin, le centre-ville de Berlin avait des allures de fanclub. La foule des grands jours ( particulièrement des Sénégalais) s’était en effet déplacée pour tenter d’apercevoir le chef de l'Etat, Macky Sall sur le parvis de l'hôtel où il résidera, le temps de son passage chez Angela Merkel.



Celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif a fait une rapide apparition (comme vous le voyez), déclenchant, du coup, une ovation enthousiaste.





Pour rappel, Berlin accueille ce vendredi 27 août, le Sommet du Compact with Africa (CwA).



Selon Rewmi Quotidien, cette initiative, basée sur la demande et placée sous le patronage de la chancelière allemande Angela Merkel, est ouverte à tous les pays africains.



L'objectif principal du Compact with Africa est d'accroître l'attractivité des investissements privés en améliorant de manière substantielle les cadres macroéconomique, commercial et financier.



Douze pays africains ont rejoint l'initiative : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Guinée, Maroc, Rwanda, Sénégal, Togo et Tunisie.









