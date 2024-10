Séjour à la Mecque- La réaction du chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, Serviteur des Deux Saintes Mosquées, et à Son Altesse Royale le Prince Mohammed Ben Salman, pour l'accueil chaleureux et l’hospitalité généreuse qui m’ont été réservés ainsi qu’à ma délégation durant notre séjour dans le Royaume.



Cette visite marque une nouvelle étape dans le renforcement des liens historiques d’amitié fraternelle et de coopération confiante entre nos deux pays