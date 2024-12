Séjour en Gambie- Ce que l'on sait de la rencontre entre le Pm, Ousmane Sonko, et le Pr Barrow

En marge de sa visite d’amitié et de travail en Gambie, le Premier Ministre Ousmane SONKO a rendu une visite de courtoisie à son Excellence Adama BARROW.

L’audience a été l’occasion de faire le point des travaux de la commission consultative conjointe réunie ce vendredi 20 Décembre 2024 à Banjul.

Cette commission, chargée de suivre la coopération entre les deux pays ne s’était plus réunie depuis 2011.

Le Premier Ministre Ousmane SONKO a salué la revitalisation de l’axe Dakar-Banjul et a remercié le Président BARROW pour l’accueil chaleureux.