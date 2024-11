Séjour en Turquie- Le point sur les activités du chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye

Le Président Bassirou Diomaye Faye a poursuivi ce vendredi sa visite officielle en Turquie, marquée par une série de rencontres importantes. Tout au long de l’après-midi et jusqu’à tard dans la soirée, il a échangé avec des investisseurs et chefs d’entreprises turcs afin d’explorer des opportunités de coopération et de renforcer les partenariats économiques.



Dakarposte a appris que le Chef de l’État a également eu l’honneur de rencontrer la communauté sénégalaise d’Istanbul, réaffirmant ainsi son engagement envers nos compatriotes à l’étranger et leur rôle dans le développement du Sénégal. Cette journée riche en échanges constitue une étape cruciale dans le renforcement des relations entre le Sénégal et la Türkiye.