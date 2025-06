Selon Elon Musk, Donald Trump est mentionné dans les dossiers Epstein

Elon Musk affirme que la raison pour laquelle l'administration américaine n'a pas publié l'intégralité des dossiers Epstein est que le président américain Donald Trump y est mentionné.



"@realDonaldTrump est dans les dossiers Epstein. C'est la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics", a-t-il déclaré dans un message publié jeudi soir sur X.

Il a conclu son tweet par "Passez une bonne journée, DJT !", s'adressant directement à Donald J. Trump.



Il s'agit d'une référence aux dossiers du ministère de la Justice concernant le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, qui aurait procuré des filles mineures à des fins sexuelles à de nombreux hommes d'affaires et hommes politiques.





Elon Musk n'a pas fourni de preuves à l'appui de son affirmation et n'a pas non plus expliqué comment il avait eu connaissance de ces dossiers, mais il affirme que "la vérité verra le jour".



Le torchon brûle entre Donald Trump et Elon Musk



Le chef de Tesla et de SpaceX était un ancien proche conseiller de Donald Trump et dirigeait le nouveau département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) avant son départ la semaine dernière.

Le DOGE, un département controversé, avait pour mission de réduire la taille du gouvernement et a ordonné la suppression de milliers d'emplois fédéraux.

Depuis son départ, il s'en est pris au projet de loi de Donald Trump sur les réductions d'impôts et les dépenses, le qualifiant d'"abomination dégoûtante".







Dans un message publié jeudi soir sur Truth Social, le président américain a déclaré qu'il avait demandé à Elon Musk de quitter l'administration, affirmant qu'il était "usé" et l'accusant de devenir "cinglé".

En réponse aux accusations concernant les dossiers Epstein, la Maison Blanche a par ailleurs évoqué "un triste épisode pour Elon", affirmant que ce dernier "n'est pas satisfait du nouveau projet de loi "parce qu'il n'inclut pas les politiques qu'il souhaitait". L'administration Trump n'a en revanche pas encore répondu aux allégations elles-mêmes.





Une affaire qui alimente toujours les spéculations



Jeffrey Epstein était un homme d'affaires américain qui a été jugé pour des agressions sexuelles sur des dizaines de jeunes filles de moins de 18 ans, dont la plus jeune avait 14 ans.



Il était également accusé d'avoir créé un réseau de prostitution avec l'aide de son assistance Ghislaine Maxwell, et d'avoir envoyé par avion des dizaines de filles mineures à Little Saint James, dans les îles Vierges américaines.



Jeffrey Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de Manhattan, le 10 août 2019, avant son procès.

Les circonstances de sa mort et l'affaire dans son ensemble font depuis l'objet de vives spéculations aux États-Unis.



Les rumeurs font notamment état de carnets de vol qui contiendraient les noms des riches clients de Jeffrey Epstein, mais aucun document de ce type n'a encore été rendu public par les autorités américaines.