Selon un pertinent analyste approché par dakarposte : " Après avoir liquidé tous ses adversaires potentiels, Macky Sall s’est mis tout seul dans la gueule du loup"

L’homme que nous avons approché et qui n’a pas souhaité dévoiler son identité a développé une analyse lucide de la situation de Macky Sall. A l’en croire, le président de la République est isolé du fait de sa propension à se débarrasser de tous les responsables présentés comme de potentiels adversaires ou successeurs. C’est ainsi qu’il a mis sur la touche des personnalités comme Mimi Touré, Boun Abdallah Dione, Amadou Ba, Moustapha Cissé Lo, Matar Cissé, Aly Ngouille Ndiaye entre autres qui lui étaient pourtant d’un grand secours. Que dire de Khalifa Sall ou de Karim Wade, l’absent le plus présent du Sénégal ? Les injustices subies par ces derniers restent en travers de la gorge de beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas prêts à tout passer par pertes et profits.

Il ne lui reste plus que le vieux Moustapha Niasse et sa belle-famille qui ne peuvent rien lui apporter au plan politique. "Mansour Faye est décrié à Saint-Louis de même que son frère Adama Faye qui est en difficulté à Grand Yoff" glisse t'il.

Face aux multiples contentieux qu’il a développés avec des hommes de valeur, il se retrouve donc isolé sans savoir où s’adosser. Car toutes les personnes mises à l’écart sont en train de se préparer à rebondir et cela pourrait être un terrible retour de bâton contre lui selon notre analyste.

















