Séminaire gouvernemental : Les contours d’une journée marathon de 9h à 2h du matin entre Macky Sall et ses ministres

Le chef de l’État compte bien mettre en pratique son initiative consistant à indiquer à son équipe gouvernementale, la voie du combat pour la satisfaction des sénégalais. C’est ce qui s’est encore manifesté hier lors de la rencontre avec le gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Ba. Comme chaque mercredi, le traditionnel conseil des ministres s’est tenu hier au palais présidentiel. Cette rencontre ministérielle présidée par le chef de l’État Macky Sall aura duré de 9h à 16h00, avant de se poursuivre par un séminaire gouvernemental.



Cette fois-ci, le président procèdera à un cours magistral impulsé aux ministres qui ont déjà pris service au niveau de leurs différents départements. En prenant la parole à l’ouverture de ce séminaire qui aura duré plusieurs heures, le président Macky Sall a voulut tout simplement indiquer à ses ministres la conduite à tenir, les règles protocolaires qui régissent le fonctionnement de leurs activités, l’organisation de l’État et le fonctionnement de l’administration. La maîtrise de ces aspects n’est pas négociable pour le chef de l’État. Ce dernier, s’adressant au gouvernement, considère qu’il fallait que cette rencontre se tienne le plus tôt possible pour jouer sur le timing et pouvoir mener convenablement les activités dans le cadre de la résolution des urgences.



Pour le président Macky Sall, il faut pour les ministres, disposer de connaissances indispensables pour le management des départements ministériels qui leur ont été confiés sans oublier de prendre en compte les règles qui régissent l’administration et son fonctionnement. Le chef de l’État, de rappeler aux membres du gouvernement de l’impératif de la maitrise des conduites et le comportement à tenir sans perdre de vue ce qu’un ministre ne doit pas faire. « Il y’a des choses qu’un ministre ne doit pas se permettre tant dans la gestion de son département que dans sa conduite personnelle au quotidien. Être ministre c’est d’abord un honneur d’être choisi parmi tant de compatriotes aussi méritants », a confié le chef de l’État devant le gouvernement. Une autre interpellation qui devra certainement être un message à l’endroit de certains anciens ministres. Macky Sall, au cours du séminaire, poursuivra : « il faut aussi rappeler qu’on ne reste pas ministre éternellement, on est juste appelé à une mission et quand celle-ci est achevée, on est libéré et rendu à ses activités antérieures. En cas de besoin, on peut être rappelé pour une nouvelle mission. »



Macky Sall considère qu’il s’agit à ce niveau, d'une séquence temporelle qui ne doit pas remettre en cause l’estime, la considération et la loyauté qui existent entre le président, le Premier ministre et ces anciens ministres.



Comme pour donner une leçon de conduite, de loyauté et d’engagement patriotique, le président Macky Sall met le gouvernement face à ses responsabilités en leur rappelant qu’être ministre c’est tout au plus, un sacerdoce pendant un temps indéterminé au service des citoyens pour l’amélioration constante des conditions de vie. C’est aussi un état d’esprit permettant de cultiver l’humilité, la réserve et la discrétion de façon permanente et aussi faire preuve d’esprit d’équipe et de solidarité derrière le Premier ministre.



Le séminaire gouvernemental, tout aussi riche en échanges francs entre le président et le gouvernement, a pris fin aux environs de 2h du matin.







































dakaractu