Sénégal 2050: 4 370 milliards FCFA prévus pour les PPP entre 2025 et 2029

Le directeur de cabinet du ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Gorgui Fall, a annoncé jeudi que l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 prévoit un investissement de 4 370 milliards FCFA via des partenariats public-privé (PPP) entre 2025 et 2029.



Les PPP sont considérés comme un pilier central de cette stratégie.



Lors de la clôture d’une formation sur les PPP, il a insisté sur l’importance de trois conditions pour réussir ces projets : un cadre juridique adapté, une formation adéquate des agents publics, et un secteur privé dynamique, écrit l’APS.



Le ministère a élaboré une stratégie spécifique pour encadrer et développer les PPP, en lien avec la vision du président Bassirou Diomaye Faye.



Ces formations, initiées par l’Unité nationale d’appui aux partenariats public-privé (Unappp), visent à renforcer les compétences des autorités contractantes dans toutes les étapes des projets PPP.























































































































Le Soleil