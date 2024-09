Sénégal 2050 : Le point de presse du gouvernement décalé à 16 h

Changement d’horaire. Le point de presse du gouvernement de demain jeudi 26 septembre 2024, initialement prévu à 10 h, se tiendra finalement à 16 h au 10e étage du Building administratif Mamadou Dia. L’annonce est faite ce jour.



«Le gouvernement souhaite partager les résultats du travail exhaustif et minutieux pour dresser un état des lieux de la situation du pays avec l'ensemble de la nation. Cette rencontre sera l'occasion de présenter aux Sénégalaises et Sénégalais les conclusions de ce travail rigoureux, les altérations identifiées ainsi que les mesures de mitigation de cette situation héritée », a renseigné l’autorité compétente.







Elle indique aussi que le point de presse servira de prélude au lancement officiel, le lundi 7 octobre 2024, du référentiel Sénégal 2050-Agenda national de transformation, un plan stratégique d'opérationnalisation du programme du président Bassirou Diomaye Faye destiné à transformer durablement l'économie sénégalaise et à bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère.



























































































seneweb