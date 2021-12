Sénégal : 30 milliards FCFA de la BOAD pour l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis

La Banque de développement des Etats d'Afrique de l'Ouest (BOAD) approuve ses derniers financements de l'année 2021 en faveur des pays de l'UEMOA. Ce sont 61,85 milliards FCFA au profit de 4 projets qui ont été agrées par le Conseil d'Administration de l'institution lors de la 127ème session ordinaire tenue ce 16 décembre.

De tous les prêts accordés par la BOAD, le Sénégal a bénéficié de la plus importante enveloppe. Le pays s'est vu en effet octroyer 30 milliards FCFA pour appuyer la construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis long de 200 km.

Le concours de l'institution ouest-africaine sera destiné au financement de la section Mekhe-Saint Louis d'une distance d'environ 143 km. Les fonds permettront concrètement de financer la construction et l'aménagement en 2×2 voies d'une autoroute entre Dakar et Saint-louis en passant par Tivaouane.

La réalisation de ce tronçon permettra de faciliter la circulation des biens et des personnes, de réduire le temps et le coût du transport et de développer les activités économiques dans les zones alentours.

Notons que depuis le début de l'année 2021 à ce jour, la BOAD a approuvé au total de 436,2 milliards FCFA pour le financement de 32 projets de développement dans la zone UEMOA.