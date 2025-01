Sénégal- Affaire LOCAFRIQUE: La Cour d’Appel rétablit dans ses droits Amadou BA qui reprend le gouvernail de LOCAFRIQUE.

Le PDG de Carrefour Automobile Amadou BA, peut se frotter les mains. En conflit depuis plusieurs années avec son fils Khadim BA, en détention depuis le 4 octobre 2024 dans le tumultueux dossier dit » Lettres de Créances litigeuses » portant sur un contentieux de 67 milliards de FCFA que la douane sénégalaise réclame, il vient d’obtenir gain de cause. Selon des informations exclusives bien recoupées et obtenues par Confidentiel Afrique ce mercredi, la Cour d’Appel vient de rétablir dans ses droits le patron de Carrefour Automobile Monsieur Amadou BA avec effet immédiat de reprise de la gouvernance de l’entreprise LOCAFRIQUE.



Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique et contenues dans un document de justice en notre possession, rendu par la Cour d’Appel de Dakar il est mentionné » D’ordonner en conséquence la modification des inscriptions au RCCM de la société LOCAFRIQUE S.A. au profit de la société CARREFOUR Automobile qui est actionnaires à hauteur de 99,99% du capital de la société LOCAFRIQUE S.A., en lieu et place de la société KASON Finance LTD ». Sur l’exécution provisoire :L’urgence et péril n’ont pas été caractérisés tel que le prescrit l’article 86 du CPC par Amadou BA, qu’il apert de dire n’y avoir lieu à ordonner la mesure sollicitée ;Sur les dépens : Les défendeurs ont succombé qu’il échet de les condamner aux dépens »



Le combat des gladiateurs à haute voltige opposant Amadou Bâ à son fils Khadim BA, après plusieurs années, pour la reprise de LOCAFRIQUE tire à sa fin. Amadou BA, PDG de Carrefour Automobile a obtenu gain de cause. Selon des informations de Confidentiel Afrique, il vient d’être réhabilité et devra avoir les coudées franches pour diriger désormais, sans obstacles LOCAFRIQUE grâce à une dernière décision de justice rendue par la Cour d’Appel, en possession de Confidentiel Afrique. Mieux, les bureaux de la société de crédit bail lui seront grandement ouvertes à compter de ce lundi avec une reconduction des Administrateurs et de l’équipe dirigeante désignés. Le tandem Imencio Moreno et Michel Borelli installé par le Conseil d’administration courant février 2020 devra désormais manœuvrer sur la compétence des attributs irrévocables rendue par cette juridiction. La reprise du Registre du Commerce et les mandats de pouvoir de signature constituent un nouveau tournant dans la gestion de l’entreprise LOCAFRIQUE. Cette décision judiciaire intervient alors que Khadim BA est en détention depuis le 4 octobre 2024.













Par Hugues DESORMAUX (Confidentiel Afrique)