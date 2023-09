Sénégal-Algérie-Vente des billets : l'annonce de la FSF

"Pour ce match-là, nous souhaitons vendre tous les tickets et il faudra que les Sénégalais y contribuent de leurs poches. Il n’y aura pas vraiment d’invitations et les ventes de billets démarreront trois jours avant le match. Les billets seront disponibles au niveau des différents sites de ventes habituels que les comités en charge communiqueront. Mais nous avons reconduits les tarifs précédents pour que ça soit accessible à toutes les bourses afin que tout le monde puisse profiter de ce spectacle."



Donner l’opportunité aux Sénégalais de voir Sadio, Koulibaly, Mahrez...



"En termes de spectacle nous avons voulu proposer aux Sénégalais l’opportunité de voir leurs stars notamment celles de l’équipe nationale du Sénégal à savoir Sadio Mané, Gana Gueye, Kalidou Koulibaly… mais aussi les stars de l’équipe d’Algérie telles que Mahrez, Bounedjah etc. Il y a aussi les deux meilleurs entraîneurs africains de leur génération en l’occurrence Aliou Cissé et Djamel Belmadi. Pour moi ils font partie des meilleurs sélectionneurs du monde aujourd’hui."



Aller au stade très tôt et le remplir



"Ce n’est pas toujours que nous avons cette opportunité en termes de spectacle. Alors c’est pour cela nous demandons au public sénégalais de venir nombreux pour ce rendez-vous. Notre souhait c’est de remplir le stade dans sa capacité maximale, c’est-à-dire atteindre les 50.000 places. Et pour cela, il faudra que les gens fassent l’effort de venir très tôt au stade. Nous sommes en train de voir comment créer de l’animation autour du stade pour que les gens puissent profiter de ce moment-là avant d’entrer dans l’enceinte".