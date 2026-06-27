Sénégal, Angleterre, Portugal, Ghana... et de 28 qualifiés sur 32 en 16es de finale de la Coupe du monde 2026

Le Sénégal poursuit sa route. Les Sénégalais sont en effet certains de faire partie des huit meilleurs troisièmes, après le nul concédé par l'Iran contre l'Egypte (1-1) et le succès de la Belgique face à la Nouvelle-Zélande (5-1), vendredi outre-Atlantique, dans le groupe G.
Mais c'est aussi grâce à leur large victoire sur l'Irak (5-0). Car elle leur a permis de finir avec 3 points et surtout une différence de buts de +2 décisive, puisque supérieure à celle des troisièmes des groupes A (Corée du Sud, 3 pts, -1), C (Ecosse, 3 pts, -3), G (Iran, 3 pts, 0) et H (Uruguay, 2 pts, -1).
Le Portugal, le Ghana et l'Angleterre qualifiés sans jouer
Plus tôt, une première fournée de cinq qualifiés était sortie. L'Angleterre, le Portugal, le Ghana et l'Egypte, avant même d'avoir joué leur troisième match de groupe, ainsi que le Paraguay qui avait déjà joué ses trois rencontres, ont profité des éliminations de l'Uruguay et de l'Arabie saoudite.
La défaite de la Celeste face à l'Espagne (1-0) à Guadalajara, combinée au match nul du Cap-Vert contre l'Arabie saoudite (0-0) à Houston, a permis par rebond cette distribution de sésames, les Espagnols et les Capverdiens, pour une première historique, obtenant du même coup le leur.
Selon le règlement de cette première édition à 48 équipes, les huit meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les seizièmes de finale. Or, ces cinq équipes étaient sûres, au pire, d'en faire partie. L'Egypte a depuis obtenu la 2e place de son groupe.
Conséquences : 28 équipes sur 32 sont d'ores et déjà qualifiées pour les seizièmes. Les quatre derniers tickets seront distribués à l'issue des six derniers matches (trois groupes J, K et L) qui se joueront samedi. Pour rappel, la France est dans le bon wagon depuis son deuxième match. Victorieuse 4-1 de la Norvège ce vendredi, elle affrontera la Suède pour une place en huitième.
Les 28 qualifiés :
France
Mexique
Etats-Unis
Allemagne
Norvège
Argentine
Colombie
Suisse
Canada
Brésil
Afrique du Sud
Bosnie-Herzégovine
Maroc
Côte d'Ivoire
Equateur
Pays-Bas
Japon
Suède
Australie
Espagne
Cap-Vert
Paraguay
Portugal
Angleterre
Ghana
Egypte
Belgique
Sénégal
Mais c'est aussi grâce à leur large victoire sur l'Irak (5-0). Car elle leur a permis de finir avec 3 points et surtout une différence de buts de +2 décisive, puisque supérieure à celle des troisièmes des groupes A (Corée du Sud, 3 pts, -1), C (Ecosse, 3 pts, -3), G (Iran, 3 pts, 0) et H (Uruguay, 2 pts, -1).
Le Portugal, le Ghana et l'Angleterre qualifiés sans jouer
Plus tôt, une première fournée de cinq qualifiés était sortie. L'Angleterre, le Portugal, le Ghana et l'Egypte, avant même d'avoir joué leur troisième match de groupe, ainsi que le Paraguay qui avait déjà joué ses trois rencontres, ont profité des éliminations de l'Uruguay et de l'Arabie saoudite.
La défaite de la Celeste face à l'Espagne (1-0) à Guadalajara, combinée au match nul du Cap-Vert contre l'Arabie saoudite (0-0) à Houston, a permis par rebond cette distribution de sésames, les Espagnols et les Capverdiens, pour une première historique, obtenant du même coup le leur.
Selon le règlement de cette première édition à 48 équipes, les huit meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les seizièmes de finale. Or, ces cinq équipes étaient sûres, au pire, d'en faire partie. L'Egypte a depuis obtenu la 2e place de son groupe.
Conséquences : 28 équipes sur 32 sont d'ores et déjà qualifiées pour les seizièmes. Les quatre derniers tickets seront distribués à l'issue des six derniers matches (trois groupes J, K et L) qui se joueront samedi. Pour rappel, la France est dans le bon wagon depuis son deuxième match. Victorieuse 4-1 de la Norvège ce vendredi, elle affrontera la Suède pour une place en huitième.
Les 28 qualifiés :
France
Mexique
Etats-Unis
Allemagne
Norvège
Argentine
Colombie
Suisse
Canada
Brésil
Afrique du Sud
Bosnie-Herzégovine
Maroc
Côte d'Ivoire
Equateur
Pays-Bas
Japon
Suède
Australie
Espagne
Cap-Vert
Paraguay
Portugal
Angleterre
Ghana
Egypte
Belgique
Sénégal