Sénégal, Angleterre, Portugal, Ghana... et de 28 qualifiés sur 32 en 16es de finale de la Coupe du monde 2026

Le Sénégal poursuit sa route. Les Sénégalais sont en effet certains de faire partie des huit meilleurs troisièmes, après le nul concédé par l'Iran contre l'Egypte (1-1) et le succès de la Belgique face à la Nouvelle-Zélande (5-1), vendredi outre-Atlantique, dans le groupe G.



Mais c'est aussi grâce à leur large victoire sur l'Irak (5-0). Car elle leur a permis de finir avec 3 points et surtout une différence de buts de +2 décisive, puisque supérieure à celle des troisièmes des groupes A (Corée du Sud, 3 pts, -1), C (Ecosse, 3 pts, -3), G (Iran, 3 pts, 0) et H (Uruguay, 2 pts, -1).





Le Portugal, le Ghana et l'Angleterre qualifiés sans jouer



Plus tôt, une première fournée de cinq qualifiés était sortie. L'Angleterre, le Portugal, le Ghana et l'Egypte, avant même d'avoir joué leur troisième match de groupe, ainsi que le Paraguay qui avait déjà joué ses trois rencontres, ont profité des éliminations de l'Uruguay et de l'Arabie saoudite.

La défaite de la Celeste face à l'Espagne (1-0) à Guadalajara, combinée au match nul du Cap-Vert contre l'Arabie saoudite (0-0) à Houston, a permis par rebond cette distribution de sésames, les Espagnols et les Capverdiens, pour une première historique, obtenant du même coup le leur.







Selon le règlement de cette première édition à 48 équipes, les huit meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les seizièmes de finale. Or, ces cinq équipes étaient sûres, au pire, d'en faire partie. L'Egypte a depuis obtenu la 2e place de son groupe.

Conséquences : 28 équipes sur 32 sont d'ores et déjà qualifiées pour les seizièmes. Les quatre derniers tickets seront distribués à l'issue des six derniers matches (trois groupes J, K et L) qui se joueront samedi. Pour rappel, la France est dans le bon wagon depuis son deuxième match. Victorieuse 4-1 de la Norvège ce vendredi, elle affrontera la Suède pour une place en huitième.





Les 28 qualifiés :



France

Mexique

Etats-Unis

Allemagne

Norvège

Argentine

Colombie

Suisse

Canada

Brésil

Afrique du Sud

Bosnie-Herzégovine

Maroc

Côte d'Ivoire

Equateur

Pays-Bas

Japon

Suède

Australie

Espagne

Cap-Vert

Paraguay

Portugal

Angleterre

Ghana

Egypte

Belgique

Sénégal