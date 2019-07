Sénégal-Bénin : Ce qu'Aliou Cissé a dit à ses joueurs à la mi-temps

Il faut bien se rendre à l'évidence. Si le Sénégal est venu à bout du Bénin (1-0), c'est en grande partie grâce au coaching gagnant du sélectionneur des Lions. Aliou Cissé a vu son coup de gueule à la mi-temps et son recadrage tactique transformer radicalement la physionomie du match.



Le Quotidien a dévoilé le discours qu'aurait tenu l'entraîneur dans les vestiaires : "J'ai dit aux joueurs qu'il fallait jouer vite, beaucoup jouer dans les intervalles. À Gana, je lui ai dit d'être plus haut et de laisser les sorties de balle à Koulibaly et Kouyaté. On savait qu'on pouvait contourner ce bloc. Sabaly l'a très bien fait. Mon regret, c'est qu'on n'a pas fait des exploits individuels. On n'a manqué de percussion avec Sadio Mané et Diao Baldé"