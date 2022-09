Sénégal-Grand Bretagne : retour sur la seule visite d’Elizabeth 2 à Dakar

La mémoire d’Elizabeth 2, décédée ce jeudi à l’âge de 96 ans, a été saluée jusqu’au Sénégal et par diverses couches de la population. Il s’agit de jeter un coup d’œil sur les statuts et profils Whatsapp pour se rendre compte de la popularité de la Reine d’Angleterre sous nos tropiques.



Pourtant, Elizabeth 2 n’était pas une habituée du Sénégal. Durant ses 70 ans de règne, elle n’y a mis qu’une fois les pieds. C’était en novembre 1968, huit ans après l’indépendance du pays.



D’après le récit du journal Le Quotidien, elle a été accueillie à l’aéroport de Yoff par Léopold Senghor, premier président du Sénégal. Elizabeth 2 était accompagnée de son époux, le Prince Philippe.



Le couple royal revenait d’une visite en Amérique du Sud. Durant sa brève escale sénégalaise, celui-ci a pris un bain de foule dans les rues dakaroises et inauguré l’Institut de langue anglaise devenue plus tard le British Council.









































seneweb