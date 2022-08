Sénégal: Le magazine économique LEJECOS dévoile son Hors-série Banques-Assurances Août 2022. EXCLUSIF

Un marché à forte niche de croissance qui consolide son embellie, si on se réfère à l’édition du magazine LEJECOS, parue ce lundi. Une édition riche en contenus thématiques axés sur les thèmes économiques au Sénégal et dans la sous-région. Plongée dans les lignes d’un Hors-série bien fourni et volumineux de 116 pages qui force à le croquer à grosses dents.



LEJECOS de nouveau dans les kiosques ! Une publication aux fortes couleurs en Hors-série Banques et Assurances vient de paraitre ce 23 aout 2022. Confidentiel Afrique qui a obtenu en exclusivité copie de ce numéro spécial qui ouvre ses lucarnes d’un écosystème financier aux perpectives alléchantes aussi bien au Sénégal que dans la sous région.



A la UNE de LEJECOS Magazine, une tête d’affiche et pas des moindres, le Directeur Général de Bank of Africa Sénégal, le burkinabè Abdel MUMIN ZAMPALEGRE a accordé une grande interview aux confrères de LEJECOS pour parler des performances de la BOA.



«Bank of Africa- Sénégal a réalisé une belle année 2021 avec une hausse de la quasi-totalité de ses indicateurs de performances ». Dans son éditorial intitulé Consolidation et Relance, Ismaëla Ba revient sur des points et faits saillants qui ont marqué la vie économique entre 2021 et 2022. « A peine sortie de l’année 2021, l’année 2022 affiche un tableau plus ou moins contrasté, marqué par un secteur financier qui présente des signes d’une bonne résilience ; tant il est vrai que la dynamique de croissance post- Covid reste encore robuste tant pour le secteur des banques que pour celui des assurances », peut-on lire dans l’édito.



Toujours dans le spécial Hors-série, une interview avec deux responsables de la CBAO, respectivement Madame Sokhna Maimouna DIOP, Directrice Générale Adjointe Finances Stratégie et Transformation et Monsieur Modou SEYE, Directeur Général Adjoint Exploitation. Dans un style décontracté et soft, ils sont revenus sur les performances de la première banque du Sénégal qui a fait un résultat net en progression de 39% en 2021. Une plongée aussi dans les pépites du marché des assurances qui sort lentement la tête de l’eau en 2021. Focus également sur la 76éme réunion ordinaire de l’ABAO et sur la 29éme Assemblées Annuelles d’AFREXIMBANK, deux temps forts de l’actualité économique africaine. LEJECOS qui a fini de s’imposer comme une publication d’informations économiques et financières de référence est passée à table avec deux grosses têtes du monde des finances dont M. Oumar CISSÉ, coordonnateur de la PLASPERI/PASPED et M. Mamadou DEME, Directeur des Assurances. Deux interviews riches en contenus. Abdel Mumin Zampalegre, DG BOA Sénégal voit futuriste. Il soutient dans les colonnes de LEJECOS » Faire du téléphone une agence bancaire est le moyen le plus rapide de faire evoluer le taux de bancarisation ». Le magazine économique sénégalais qui fait office de premier support crédible d’informations économiques en direction des acteurs du monde des banques et assurances. LEJECOS s’est intéressé aussi au WAQF drivé par Racine BA, un technicien chevronné, qui a le bon profil de l’emploi s’est bien préparé à relever les défis qui l’attendent. D’autres têtes d’affiche aux challenges « markers » se sont entretenues avec nos confrères du site économique, Moussa DIENG, Directeur de la Microfinance, Amadou Boudia GUEYE, DG du FONAMIF et Mamadou DEME, patron du marché de l’assurance. Sans gants, ils ont fait état de leur expertise chacun dans son domaine de prédilection. Globalement, le marché de l’assurance reste dynamique et poursuit son envol. Idem pour le secteur bancaire qui opère sa grande mue du fait de son attractivité croissante. Seule fausse d’après nos confrères de LEJECOS, le régulateur du marché bancaire en l’occurrence la BCEAO joue assurément les prolongations dans un inclosing de retard à l’allumage d’avoir mis le coude sur les derniers résultats financiers du marché bancaire sénégalais. A la tour Fadiga écrit LEJECOS, on semble pas pressé de divulguer les bénéfices de l’exercice 2021 alors que les années précédentes, le marché était fixé dès fin juin.







Par Maguette MBENGUE (Confidentiel Afrique)