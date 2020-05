Sénégal: Le port du bracelet électronique effectif dans 6 mois pour désengorger les prisons(Ministre)

la loi a été adopté hier en Conseil des ministres. Le port bracelet électronique sera effectif d’ici 6 mois. Selon le ministre de la justice, garde des Sceaux, tout dépend de l’Assemblée nationale. Le projet sera bientôt déposé sur la table de l’Assemblée nationale et si cette institution l’adopte rapidement, la procédure de mise en œuvre sera immédiatement déclenchée. « Ce système devrait être opérationnel d’ici 6 mois », a informé Me Malick Sall.



En outre, le ministre a confié que le bracelet, pour le respect de la dignité de la personne, ne sera pas visible. «Le bracelet n’est pas lourd et peut ne pas être visible si la personne porte un pantalon », a-t-il précisé sur la Rfm. Pour son mode de fonctionnement, il a informé que tout se fera par géolocalisation et il faut l’autorisation de la personne qui va en bénéficier. « C’est une entreprise sénégalaise qui en a fait la proposition et la technique m’a convaincu. Techniquement c’est sûr à 100% », a-t-il assuré, non sans manquer de révéler qu’un appel d’offre sera, toutefois, lancé pour le marché le moment venu.