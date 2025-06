Sénégal : Sophie Gladima de nouveau devant la Haute Cour de Justice

La comparution de Sophie Gladima, ancienne ministre des Mines et de la Géologie, prévue ce 11 juin devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice, repose en partie sur les déclarations de son ex-directeur de l’administration générale et de l’équipement, Alassane Diallo. Ce dernier, devenu introuvable, aurait livré aux enquêteurs des éléments clés concernant l’utilisation présumée irrégulière d’un financement public. Les enquêteurs soupçonnent qu’une partie du prêt d’un milliard de francs CFA, alloué dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, aurait été détournée à hauteur de 193 millions. L’absence d’Alassane Diallo, présenté comme le gestionnaire opérationnel de plusieurs décaissements, complique néanmoins la confrontation des versions.









Des chefs d’accusation lourds et un placement sous mandat de dépôt



Depuis le 21 mai, Sophie Gladima est placée sous mandat de dépôt. Les charges qui pèsent contre elle sont multiples et graves : association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, et complicité. Elles découlent toutes de sa gestion présumée défaillante du fonds Force Covid-19. Ce programme d’urgence, mis en place pour renforcer les secteurs vitaux durant la pandémie, avait pour objectif de financer des projets tels que l’équipement de centres techniques ou l’acquisition de matériel de protection. Le centre de gravimétrie de Kédougou, notamment, aurait bénéficié de fonds sans que sa construction ne débute réellement, selon les premières constatations de la Cour des comptes.







Un signal fort dans une ère de redevabilité



La convocation de Sophie Gladima marque une nouvelle étape dans la volonté affichée par la justice sénégalaise d’exiger des comptes aux anciens gestionnaires de deniers publics. Sa comparution intervient dans un climat de vigilance accrue, où la redevabilité semble devenir un principe actif. Le cas de l’ancienne ministre n’est pas isolé : plusieurs autres responsables de la précédente administration sont sous le coup d’enquêtes similaires. Pour les observateurs, il s’agit d’un tournant dans la culture politique nationale, où l’exercice de fonctions ministérielles n’est plus synonyme d’immunité de fait une fois les mandats achevés. La suite du dossier pourrait ainsi faire figure de test grandeur nature pour l’indépendance de la justice et la solidité des institutions de contrôle.































































































La Nouvelle Tribune