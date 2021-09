Sénégal : des briques en terre pour remplacer le béton

Face au béton, peu cher et omniprésent au Sénégal, l’entreprise "Élémenterre " d’ingénierie civile et de production de matériaux durables fabrique des briques en terre crue pour la construction de bâtiments. Ce procédé permet aux constructions de mieux conserver la chaleur et participe à la préservation de l’environnement. Mais cette démarche écologique est encore minoritaire dans le pays.