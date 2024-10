Sénégal: la campagne pour les législatives du 17 novembre s’ouvre, les partis se disent «fin prêts»

Le siège de Khalifa Babacar Sall, ancien maire de la ville de Dakar, sert de Quartier général à la coalition Sam Sa Kadou, dont il est membre. Son successeur à la tête de la capitale, Barthelemy Diaz, en fait également partie.



Seule une poignée de responsables et militants y est présente. À l’étage, le responsable de l’organisation et de la logistique Pathé Ba explique l’absence de mobilisation en ce début d’après-midi de samedi : « D’habitude, la journée est mise à profit pour s’organiser à la base, mobiliser les militants. Parce que dimanche, on organisera notre meeting d’ouverture. »



Tout est quand même fin prêt pour accompagner les différentes figures en lice pour la députation. « Sur le plan logistique, tout est fin prêt. Donc les t-shirts, les casquettes, tout le matériel de campagne est au point, tout le travail de "branding" a déjà été réalisé », énumère-t-il.



L’ambiance est autre au siège du parti Pastef, au pouvoir. Des militants discutent en attendant la sortie de leaders du parti, en réunion dans les locaux. Abass Fall, candidat du parti à Dakar et ancien deputé, se voit déjà vainqueur du scrutin du 17 novembre : « Cela montre effectivement que le Pastef n’est pas un petit parti, on attend juste le discernement pour le concrétiser, le décret a été établi par les Dakarois et la signature se fera le 17 novembre, inch’allah. »



La campagne électorale va durer 21 jours, avec 41 listes de coalitions et partis politiques pour convaincre les électeurs.



























































































Rfi