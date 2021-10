Sénégal : la montée des eaux menace Saint-Louis (VIDÉO)

Érosion côtière, coup de vent, inondations marines et fluviales, Saint-Louis au Sénégal est considérée comme l'une des villes africaines les plus exposées à la montée des océans. Face aux assauts de l'Atlantique, une immense digue est en cours de construction.



Une lueur d'espoir pour les habitants. "Depuis plusieurs années, nous sommes confrontés à une grande difficulté qui est l'avancée de la mer. Depuis que le chantier a débuté, nous sommes plus optimistes", réagit un habitant de la langue de Barbarie.



L'érosion s'accroît et les inondations sont plus fréquentes et plus graves dans la ville située à l'embouchure du fleuve Sénégal. Ces dernières années, des centaines d'habitants du quartier des pêcheurs ont déjà vu leur maison ravagé par les eaux.



Certains ont été relogés à une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres, dans des camps évoquant ceux de réfugiés. "La vie ici est un calvaire. Nos nouveaux logements sont extrêmement chauds et nous y vivons avec toute notre famille, car nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de rester ici car notre maison a été totalement détruite par la mer", témoigne Thiané Fall.



Derrière la digue qui devrait mesurer 3,6 km, une bande de terre sera dégagée et d'autres maisons rasées. Au total, 10 000 à 15 000 habitants devront être déplacés.



Alioune Badara Diop, maire adjoint de Saint-Louis, est un des "pères" du projet. "L'objectif était de gagner au moins vingt mètres sur le trait de côte de la mer et ensuite libérer 20 mètres à partir du mur de protection pour avoir à la fin 4 mètres qui vont être reboisés et laissés aux population pour les activités récréatives mais qui ne seront pas habités", explique-t-il.



Les autorités savent que la digue n'est qu'une solution d'urgence et de court terme. Les solutions pérennes sont à l'étude et prendront davantage de temps.





































euronews