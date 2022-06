Sénégal : le pèlerinage marial de Popenguine en pleins préparatifs après deux ans de suspension

Cette année, les catholiques sénégalais vont pouvoir de nouveau participer au pèlerinage marial de Popenguine, qui réunit des milliers de personnes venant du Sénégal et de la sous-région à la Pentecôte. L’événement, suspendu en 2020 et en 2021 en raison de la crise sanitaire, se tiendra du 4 au 6 juin.



Pour assurer le succès de cette reprise, le père Augustin Sébastien Mamadou Diouf, président de la coordination nationale de l’apostolat des laïcs, a demandé aux fidèles de prendre toutes « les dispositions essentielles et pratiques » leur permettant de vivre cette démarche de foi dans les meilleures conditions.



Les inscriptions des pèlerins se font dans les différentes paroisses de Dakar. Au cours de cette étape, un badge est remis au pèlerin. Son port est obligatoire pendant toute la durée du pèlerinage. Une neuvaine est aussi proposée dans les paroisses dans le cadre de la préparation spirituelle. Cette phase préparatoire est également mise à profit pour la prise de connaissance du programme des célébrations pour une bonne orientation des pèlerins.



Respect des règles

Le comité d’organisation appelle au respect de règles établies pour permettre le bon déroulement du pèlerinage : port obligatoire du badge, respect du silence requis dans l’enceinte et aux alentours immédiats du périmètre du sanctuaire.

Les pèlerins sont également invités à adopter une tenue vestimentaire conforme à la démarche de foi et à maintenir la propreté dans le sanctuaire. Pour éviter tout risque concernant la pandémie de Covid-19, alors que le virus n’a pas complètement disparu du pays, le comité d’organisation demande le respect des mesures barrières « tant que c’est possible, notamment le port du masque et le lavage des mains ».



Le père Diouf et ses collaborateurs appellent au « bannissement » des applaudissements pendant les célébrations. La vente et la consommation de l’alcool dans « l’enceinte et aux abords du sanctuaire » ne sont pas tolérées. Les nuisances sonores dans le périmètre du sanctuaire et aux alentours sont interdites. Le comité d’organisation a, dans la même logique, interdit tout accès des mendiants au périmètre du sanctuaire marial.



Recommandations

Le comité national d’organisation recommande fortement à tous ceux qui auront accompli le parcours du pèlerin le dimanche, les marcheurs notamment, de rentrer après la célébration eucharistique du dimanche soir ou dans la matinée du lundi pour permettre une bonne circulation des pèlerins. Ceci aura le double avantage, selon les organisateurs, « de libérer des places » au sanctuaire et dans les parkings pour les pèlerins qui arrivent le lundi.



Pour cette 134e édition, Kaolack sera à l’honneur de la célébration de la messe solennelle du 6 juin, présidée par son évêque Mgr Martin Boucar Tine, avec l’accompagnement de la coordination des chorales de ce diocèse.



























































