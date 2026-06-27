Sénégal: parvenir à une «vision commune» avec le FMI, la dette du pays au centre de l'actualité économique

Les discussions techniques se poursuivent pour parvenir à une « vision commune » avec des autorités sénégalaises qui assument désormais leur volonté d'aller vers un nouveau programme avec le FMI. Pour Julie Kozack porte-parole de l'organisation internationale, « le premier point, d’un point de vue général, concerne la manière de traiter la dette cachée : des mesures importantes ont été prises par les autorités. Elles ont mené des audits successifs de la dette publique. Et des réformes institutionnelles ont été mises en place pour unifier les fonctions de gestion de la dette du Sénégal. »



Regrouper



C'est-à-dire regrouper sous une même structure-autorité les différentes activités liées aux questions de dettes publique. Ce que a été acté par la création d'une nouvelle Direction générale des financements et de la dette. Et puis le FMI a rappelé depuis Washington ce qui reste encore à faire: « Nous avons toutefois noté que des actions supplémentaires décisives seront nécessaires et importantes pour soutenir les progrès. »







« Audit »



« Parmi les domaines que nous examinons, rappelle le FMI, figurent notamment le lancement d’un audit par un cabinet international privé, la finalisation d’un audit complet sur les arriérés de paiement, ainsi que des mesures visant à renforcer les contrôles des engagements budgétaires ». Une fois l'ensemble des éléments réunis et un terrain d'entente trouvé, il faudra encore passer plusieurs étapes d'approbation avant de voir le décaissement de possibles financements du FMI en faveur du Sénégal.