Sénégal : que reproche-t-on à Ousmane Sonko, leader de l'opposition, et que risque-t-il ?

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 15 Mars 2023 à 14:08

Les autorités sénégalaises ont bloqué les mouvements de l'opposant Ousmane Sonko mercredi 15 mars et interdit une manifestation censée mobiliser ses supporteurs à Dakar, à la veille d'un procès dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle dans un an. L'opposition a appelé à des manifestations sur tout le territoire pour dénoncer "l'instrumentalisation" de la justice et les arrestations "arbitraires", selon les organisateurs. Stéphane Ballong, rédacteur en chef Afrique à France 24, revient sur les différentes affaires impliquant Ousmane Sonko.