Sénégalais de Wuhan : L'islam interdit leur rapatriement selon Bamba Ndiaye

Dans une contribution, parue dans Le Quotidien de ce vendredi et intitulée : "Que dit l'Islam sur le rapatriement de nos concitoyens se trouvant à Wuhan ?", l'ancien ministre des affaires religieuses, Bamba Ndiaye défend le Président Macky Sall. L'islamologue est en phase avec la position du chef de l'Etat qui soutient que le Sénégal n'a pas les moyens de rapatrier les Sénégalais bloqués en Chine par le coronavirus.

Selon lui, la religion musulmane est même contre le rapatriement des concitoyens se trouvant en Wuhan. Il évoque un hadith du prophète Mohammed rapporté par al-Boukhari et Mouslim, qui donne des recommandations dans pareille situation : "Si vous apprenez l'existence de la peste en un lieu, n'y entrez point ! Et si la peste apparaît dans un lieu où vous vous trouvez, n'en sortez point !", rappelle-t-il.







































seneweb