Sept joueuses novices, trois cadres, des retraitées... : La liste des Lionnes du basket-ball décryptée.

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basketball a fait souffler un vent de fraîcheur chez les vice-championnes d’Afrique en appelant sept joueuses novices.



Après la désillusion de l'édition 2019 à domicile, le remplaçant du coach Cheikh Sarr a choisi d'injecter de sang neuf, avec les arrivées de Madjiguène Sène, Sokhna Fatou Sylla, Anne Françoise Diouf, Yaye Irma Diémé, Couna Ndao, Ndèye Fatou Ndiaye et Maty Fall. Ces novices vont découvrir pour la première fois la compétition africaine à l'occasion de l’Afrobasket à venir.



Les cadres Oumou Khaïry Sarr, Mame Marie Sy et Binetou Diémé sont bien présentes dans le « 12 » en compagnie de Yacine Diop et Léna Niang.



L'absence de Astou Traoré, Mame Diodio Diouf, Maïmouna Diarra et Aya Traoré est d'autant plus notable qu'elle pourrait signifier qu'une page se tourne pour elles. La retraite internationale est en tout cas actée...