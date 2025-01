Sept valises de cocaïne saisies dans un véhicule de l’ambassade de Sierra Leone : Freetown rappelle son diplomate à Conakry…

Freetown a rappelé son ambassadeur en poste à Conakry. Et pour cause, sept valises de cocaïne ont été saisies dans un véhicule de la représentation diplomatique léonaise en Guinée. Pour l’heure, le Gouvernement guinéen n’a pas réagi sur cet incident.



Dans un communiqué publié ce jeudi 16 janvier 2025, le gouvernement de Sierra Léone a indiqué qu’il a été informé le 13 janvier 2025, qu’un véhicule appartenant à l’Ambassade de Sierra Leone à Conakry avait été saisi par les autorités guinéennes.



« Le conducteur et un autre occupant du véhicule sont détenus parce qu’ils sont soupçonnés de possession de substances soupçonnées d’être de la cocaïne », mentionne le communiqué.



À la lumière de cette évolution grave, ajoute le document, le Gouvernement sierra-léonais a rappelé d’urgence son ambassadeur en Guinée.



« M. Almamy Bangura a été rappelé à Freetown pour fournir un compte rendu complet de l’incident. En outre, une enquête approfondie a été ouverte pour déterminer comment cet incident s’est produit et demander des comptes à toutes les parties responsables », lit-on dans le communiqué.



Le document consulté par Africaguinee.com ajoute que le « Gouvernement de la Sierra Leone collabore avec les autorités guinéennes pour vérifier les faits sur cette affaire ». Freetown prévient que toute personne reconnue coupable d’avoir enfreint les lois sierra léonaises et internationales sur le trafic de drogue sera confrontée à toute la rigueur de la loi.



La saisie de cette drogue a eu lieu lundi dernier, a déclaré ce jeudi 16 janvier 2025, le ministre des Affaires étrangères Alhaji Musa Timothy Kabba, lors d’une conférence de presse.



Il précise que l’ambassadeur Almamy Bangura n’était pas dans le véhicule lors de l’arraisonnement et n’était pas en état d’arrestation. « Il n’a pas été prouvé que l’ambassadeur soit impliqué dans ce trafic », souligne ce responsable du gouvernement léonais.



Alhaji Musa Timothy Kabba précise que les autorités (guinéennes) ont trouvé 2 000 dollars en espèces ainsi que sept valises de substances suspectées d’être de la cocaïne dans le véhicule.



A suivre !

















































































Africaguinee.com