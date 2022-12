Série de cambriolages perpétrés à Touba : Ibrahima Fall et Cie écopent entre 3 et 4 ans de réclusion criminelle

En 2020, les forces de défense et de sécurité étaient submergées par des plaintes des populations de Touba victimes de cambriolages. Malgré toutes les mesures prises, les malfaiteurs parvenaient à chaque fois à passer à travers les mailles des filets des forces de sécurité. Mais la tactique de ces derniers finit par payer au mois de novembre 2020 lorsqu’une patrouille est tombée sur un gang à la suite d'une alerte donnée par les populations du quartier Alieu de Touba.



Les limiers se transportent sur les lieux et tombent sur Khadim Mbaye. Interpellé, ce dernier ne tarde pas à balancer ses complices dont le chef de gang, Cheikh Ibrahima Fall alias Yabsa, un célèbre chanteur de Zikr (chants religieux). Arrêté, Yabsa donne à son tour les noms des trois autres membres du gang que sont Moustapha Diop alias Mboth, Ibrahima Thioye et Cheikh Khayra alias Cheikh Kagna.



Poussant plus loin leurs investigations, les enquêteurs sont renseignés sur l’identité d’un commerçant nommé Mor Ndiaye, et qui serait le receleur. Gardés à vue au commissariat spécial de Touba, ils ont été placés sous mandat de dépôt après avoir été inculpés des crimes d’association de malfaiteurs à Touba, vols avec effraction commis la nuit en réunion avec armes à feu et usage de véhicule, et recel de criminels.



Face au président de la Chambre, le juge Maguette Diop, Cheikh Ibrahima Fall dit Yabsa (22 ans) a nié les faits, déclarant qu'il n'était impliqué ni de près ni de loin aux cambriolages. Et pourtant, c'est lui qui avait montré aux policiers les différentes boutiques cambriolées en donnant tous les détails lors de la reconstitution des faits. Selon lui, il a avoué sous la torture.



Quant au chauffeur Khadim Mbaye âgé de 20 ans, il a déclaré n'avoir pas participé aux cambriolages. Selon lui, c'est lorsqu'il a été interpellé par les policiers, alors qu'il conduisait son véhicule "Allô Dakar", que les flics l’ont sommé de les conduire chez Cheikh Ibrahima Fall alias Yabsa. Ibrahima Thioye (20 ans) alias Rakinthiak, le chauffeur Moustapha Diop (23 ans) et Cheikh Khayra (20 ans), eux aussi, ont déclaré n’avoir pas participé aux cambriolages.



Pour sa part, le commerçant Mor Ndiaye (44 ans), poursuivi pour recel, a nié avoir acheté les bidons d'huile volés par les cambrioleurs. A l’en croire, les policiers lui ont proposé qu'il leur donne 100.000 Fcfa contre sa libération. Malgré leurs dénégations, les mis en cause n’ont pas pu justifier les identifications faites par plusieurs témoins qui les ont reconnus la fameuse nuit de leur dernier cambriolage.



D’ailleurs, leurs butins constitués de machines à coudre, de bonbonnes de gaz, de bidons d'huile, d’ordinateurs portables, de smartphones, de numéraires et d'autres marchandises qui ont été volés durant les cambriolages dans plusieurs commerces et des domiciles situés à Touba ont finalement été retrouvés et mis sous scellés.



«Il apparaît très clair après les débats d'audience que les prévenus opéraient en bandes distinctes. Ils ont été trahis par leurs déclarations et leurs aveux circonstanciés faits aussi bien à l’enquête que devant le juge d’instruction», a soutenu le substitut du procureur, Mor Ngom, avant d’inviter la cour à la requalifier les charges. Convaincu de la culpabilité des mis en cause, le représentant du ministère public a requis contre les membres du gang qu’il considère coupables des chefs de vol commis la nuit avec effraction, une peine de cinq ans de prison ferme, et six mois ferme contre Mor Ndiaye, poursuivi pour recel de criminels.



Après en avoir délibéré, la Chambre criminelle a acquitté Mor Ndiaye et condamné Cheikh Ibrahima Fall, Moustapha Diop et Khadim Mbaye à quatre années de réclusion criminelle. Quant aux deux autres membres du gang, Cheikh Khayra et Ibrahima Thioye, ils ont écopé de trois ans de réclusion criminelle.

L’As