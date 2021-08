Série de grèves de la faim: Les prisonniers de Mbour en action

Les prisonniers de Mbour viennent d’entamer une grève de la faim, après leurs camarades de Dakar. « Le FRAPP et les familles de détenus viennent d’être informés qu’à la prison de Mbour aussi, une grève de la faim a commencé aujourd’hui et, est suivie par beaucoup de prisonniers », lit-on, à travers un communiqué du mouvement Panafricaniste FRAPP.



D’après le courrier, les prisonniers protestent contre les longues détentions préventives et exigent que le procureur de Mbour vienne les édifier sur ces longues détentions.