Serigne Assane Mbacké Khelcom sera jugé devant la chambre criminelle

Cités dans une affaire d’acte contre nature, de pédophilie et de corruption de mineur, Assane Mbacké, Khadim Samb alias Djimbori, Beydi Amady Sow et Abdourahmane Lô ont été appelés à la barre des flagrants délits de Dakar



Finalement, l’affaire n’a pas pu être jugée car le ministère public a relevé une exception. De l’avis du maître des poursuites, les faits pour lesquels les susnommés sont poursuivis peuvent revêtir une qualification de viol. À cet effet, le parquet a demandé au tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire en chambre criminelle.