Serigne Bassirou Guèye, procureur de la République : « La journaliste de BBC sera convoquée... »

L'enquête ouverte pour faire la lumière sur des malversations présumées dans la cession des blocs pétroliers et gaziers de Cayar Offshore et de Saint-Louis Offshore n'épargnera aucune piste. C'est ce que le procureur de la République qui rencontre la presse cet après midi a affirmé. Même la journaliste de BBC, Mayeni Jones qui a enquêté sur cette affaire ne sera pas laissée en rade.

“Nous souhaitons que la journaliste de BBC soit entendue. Si elle décide de venir spontanément témoigner, nous lui en saurons gré, si elle ne le faisait pas, elle recevra sa convocation”, a déclaré Serigne Bassirou Guèye. “Elle sera convoquée. On ne peut pas négliger cette piste”, a insisté le procureur de la République.

Dans un document diffusé le 2 juin dernier et intitulé "Sénégal: un scandale à 10 milliards de dollars", la BBC mettait en lumière de supposées malversations financières sur la cession de puits pétroliers de la part de Timis corporation, appartenant à Frank Timis à British Petroleum.