Serigne Khadim Bousso: "Un certain Oumar Sow me menace de mort " (AUDIO)

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 16 Décembre 2021 à 20:16

Dans cet audio parvenu à la rédaction de dakarposte, le guide religieux, Serigne Khadim Bousso, fait de graves révélations concernant un des partisans du Président de la République Macky Sall à Bambey. Selon le marabout, le sieur Oumar Sow, qui se vanterait d'être "liquide et puissant" l'aurait menacé de mort entre autres révélations des plus effarantes. Afin que nul n'en ignore, nous publions in extenso l'audio!



