Serigne Mansour Sall, khalif de feu Abass Sall, n'est plus!

Encore la grande faucheuse! En effet, dakarposte a appris que le khalif du vénéré Abass Sall à Louga a tiré sa révérence.



Elhaj Serigne Mansour ibn Cheikhana Abass Sall, guide religieux intellectuel et cadre africain et international qui symbolise la connaissance et l’expérience internationale au service d’un peuple orphelin de ses maîtres penseurs, est décédé ce lundi tard dans la soirée.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à la fratrie religieuse éplorée et à toute la Oumah Islamique!