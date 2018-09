Serigne Mansour Sy Djamil: « Si on m’avait arrêté lors de la marche il y aurait eu bain de sang… »

A l’instant où nous écrivons ces lignes Serigne Mansour Sy Djamil s’adresse aux Sénégalais via sa page facebook. Le leader du bes du Niak s’exprime sur l’actualité politique notamment la gestion « totalitaire » du régime de Macky Sall.



le guide religieux a parlé de la dernière marche de l’opposition à laquelle il était présent. Une manifestation réprimée par les forces de l’ordre et durant laquelle beaucoup de leaders comme Mamadou Diop Decroix, Oumar Sarr, Thierno Bocoum ont été brutalisés puis arrêtés.



Le marabout se dit heureux de n’avoir pas fait partie du lot de ces leaders arrêtés car le pire aurait pu se produire dans ce cas.



« Si on m’avait arrêté lors de la marche il y aurait eu bain de sang… Car en plus du militant il y’avait aussi ceux du Pur de Serigne Mousatapha Sy qui étaient massivement présents. Ils ne considéreront pas que c’est Serigne Mansour Sy djamil le leader de Bes du niak qui est arrêté mais plutôt le petit fils de Serigne Babacar Sy