Serigne Mbacké Ndiaye: "Ousmane SONKO est la cause du refus de la loi d'amnistie"

Depuis que le Président Macky Sall a pris la décision de soumettre à l'Assemblée Nationale un projet de loi d' amnistie, des voix s élèvent pour dire leur opposition à une telle initiative. Le pire est qu'elles n ont même pas attendu de connaître le contenu du texte, chacun y va de son commentaire avec des arguments qui frisent quelques fois le ridicule.

Alors, il faut bien se demander ce qui fait bouger tout ce beau monde étant entendu que malgré la grave crise que nous avons connue ou à cause de cette crise, notre peuple a besoin de se réconcilier, de tourner cette page sombre de notre histoire et de s engager résolument dans la voie de l'émergence.

Ceci est d autant plus vrai que même les guerres se terminent par une discussion au tour d' une table.

Alors pourquoi tant de voix discordantes? La réponse est très simple: beaucoup d' hommes politiques veulent qu' Ousmane SONKO restent en prison.

Je l'ai toujours dit et répète le PASTEF s' est toujours trompé d' adversaires. Madiambal Diagne et le President Macky Sall ont voulu trouver une issue heureuse à l affaire Adji Sarr mais les « Patriotes » pensaient le contraire.

Pour ce que j'en sais, le président Sall n' utilise pas ces méthodes, bien au contraire. Je suis témoin. A deux reprises, il a cherché à sortir des hommes, pourtant adversaires politiques, de mauvaises passes crées par des affaires de mœurs.

Bref, revenons à l'essentiel pour rappeler ce que j'ai souvent dit: les adversaires de SONKO sont dans l'opposition. Ce sont eux qui s opposent au vote de cette loi d'aministie dont la motivation principale est de réconcilier les Sénégalais.

D autres s opposent à ce projet pour la bonne et simple raison qu'ils ne se nourrissent que de conflits. Ils sont toujours à la base des conflits et ce sont eux qui jouent aux sapeurs pompiers pour mériter les fonds qu' ils reçoivent. Je ne m' attarde pas ici et maintenant sur ceux là car leur position n est pas déterminante dans cette affaire.

En définitive, j affirme avec force que c’est SONKO le problème.

Le président Abdoulaye Wade a fait voter une loi d amnistie appelée « Loi Ezzan » du nom de ce députe libéral qui l 'avait portée.

Khalifa Sall, pur produit du Parti Socialiste, homme de paix, de consensus qui a bénéficié d une Grâce Présidentielle et qui a bénéficié du Dialogue pour revenir dans le champs politique en tant que candidat ne peut pas s opposer à une loi d'amnistie.

Chers compatriotes, cette opposition n' est que politicienne et ne prend pas en compte les préoccupations essentielles du pays qui a besoin de paix et de concorde.



Serigne Mbacké Ndiaye

Président de la CLP

Président de l Alliance Sénégal sunu Moomeel, sama yitte