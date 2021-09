Serigne Modou Kara : « Le PVD et Diwanou Bamba Fepp ont pris l’engagement de soutenir le président Macky Sall »

Serigne Modou Kara s’est réuni ce dimanche avec ses disciples devant son domicile à Mermoz Firdawsi pour faire une déclaration. À cette occasion, le guide religieux a fait part de son « engagement de soutenir le président Macky Sall ». Il lui a manifesté son soutien.



« Le PVD et Diwanou Bamba Fepp ont pris l’engagement de soutenir le président Macky Sall », a annoncé le leader du Parti de la vérité pour le développement. Il souhaiterait que le chef de l’État « conserve sa majorité durant tout son magistère ».



« Concernant le président Macky Sall, n’ayant pas le choix, je suis dans l’obligation de le soutenir du fait du slogan Dieureudieuf Serigne Touba, qui me lie à toute personne le prononçant. Je lui apporterai ce soutien personnel à ma façon », a assuré le marabout de Darou Mousty.



Si l’on en croit ce dernier, le Chef de l’État a accepté le principe de « se référer au réalisme africain ». Cela, dit-il, est une idéologie endogène inspirée de l’œuvre inédite de Cheikh Ahmadou Bamba.



« Mon devoir est de défendre et d’honorer tous mes concitoyens, sans exception ni distinction, hommes et femmes, jeunes et personnes âgées. J’ai pour obligation de les soutenir et de les accompagner dans leurs actions pour le bien de la communauté », a-t-il ajouté.