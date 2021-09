Serigne Modou Kara instruit ses militants et talibés d'intégrer la grande majorité présidentielle

Le Guide de la "Révolution Pacifique", Président fondateur du Parti de la Vérité pour le Développement, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni a instruit ses responsables, militants et sympathisants d' intégrer la grande majorité présidentielle.



Désormais, le Président Macky Sall peut compter sur un soutien de taille.



Dans une note signée par la députée Sokhna Dieng Mbacké, présidente du PVD, il est écrit : "Toute alliance électorale se fera dans ce cadre avec les partis et mouvements membres de Benno Bokk Yaakar (BBY) et de la mouvance présidentielle, en vue des élections territoriales du 23 janvier 2022".





Par ailleurs, le Guide réaffirme son soutien agissant et indéfectible au chef de l'Etat Macky Sall.

























