Serigne Moustapha Sy à Serigne Abdoul Woudoud Mbacké" :" Dites à Serigne Mountakha que je serais partant pour la Présidentielle "

Le guide des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy a saisi l'opportunité du Mawlid Nabi pour faire l'annonce.

S'adressant à Serigne Abdoul Mbacké Wadoud Mbacké, émissaire du khalif général des mourides, Serigne Moustapha Sy remerciera d'abord le saint homme qui représente Serigne Touba pour les cadeaux envoyés aux Moustarchidines à l'occasion du Mawlid.



Puis, l'illustre Serigne Moustapha Sy déclarera à haute et intelligible voix que son parti politique

c'est à dire l’Unité et du Rassemblement (Pur) sera bel et bien de la partie à l’élection de la décisive présidentielle de 2019. Sera t'il "himself" le candidat du PUR ou bien la tâche reviendra au coordonnateur, le Pr Issa Sall? Mystère et boule de gomme! Du moins, pour le moment.



Nous espérons que le guide des Moustarchidines édifiera l'opinion cet après midi à l'occasion de la deuxième partie de son face à face avec ses disciples entre autres invités .