Serigne Moustapha Sy défie Macky Sall : « Il n’a pas osé passer devant chez moi…Mais je ne suis pas indiscipliné… »

Le guide spirituel des Moustarchidine, à l’occasion de la célébration du Mawlid aux champs de courses ce samedi, n'a pas hésité à se frayer une brèche pour lancer des piques à ses détracteurs. Pour Serigne Moustapha Sy, Macky Sall, son seul adversaire, ne l’empêchera pas de se hisser plus haut et d’atteindre enfin ses objectifs. « Je ne sais pas qui va nous jouer un sale tour, mais je suis sûre que ça ne sera pas Macky Sall. D’ailleurs, avant-hier, quand il est venu rendre visite au Khalife, il n’a pas osé passer devant chez moi pendant que les gens ici vont le huer. Je ne suis pas indiscipliné » a avancé Serigne Moustapha Sy devant les fidèles et devant la coalition Yewwi Askan Wi à qui il conseille de resserrer la ceinture car, l’assemblée nationale doit être le cadet de leurs soucis.



L’année 2024, tout proche, le guide spirituel des Moustarchidines est convaincu de son engagement et celui de ses alliés de la coalition Yewwi Askan Wi. Il appelle à faire face aux obstacles car, dira-t-il, « ils seront nombreux, mais les capacités de les esquiver sont réelles ».

















dakaractu