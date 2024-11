Sessions d’investissement numérique à rendement rapide: le MFB dément être l’auteur du communiqué annonçant le lancement

Le ministère des Finances et du Budget a nié ce lundi, être l’auteur d’un communiqué circulant sur les Réseaux sociaux et annonçant le lancement des Sessions d’investissement à rendement rapide. “Nous informons les citoyens que le communiqué intitulé « Lancement des sessions d’investissement numérique à rendement rapide », actuellement en circulation sur les réseaux sociaux et faussement attribué au Ministère des Finances et du Budget, est un document frauduleux. Ce communiqué n’a été ni émis ni validé par nos services, et son contenu est entièrement erroné”, a-t-on lu dans un document partagé part les services du ministère dirigé par Cheikh DIBA.



Ledit ministère de rappeler au public et aux médias “que toute information officielle sera publiée uniquement via nos canaux de communication habituels, notamment notre site web et nos réseaux sociaux officiels. Nous invitons chacun à vérifier la source des informations avant de les partager afin d’éviter la propagation de fausses nouvelles”.

















































































































walf