Sexualité et Islam : Les Positions Sexuelles !

Allah dit:{ Vos épouses sont pour vous un champ de labour ; allez à votre champ comme vous le voulez.}De ce fait, le comportement des époux, les positions Sexuelles, ainsi que leurs agissements ont une grande importance dans l’harmonie sexuelle.



Ce n’est qu’à tort qu’ils négligent ou font sembler d’oublier de ne pas discuter de ce point, car c’est depuis les temps les plus reculés que l’homme y accorde de l’importance.L’ampleur de la jouissance dépend en grande partie des actes et agissements des époux lors de cette relation. Il est connu que le bienfait ne dure pas chez l’homme s’il se répète et devient habituel, sauf si celui-ci change et est différent.[Partie du livre modérée afin de ne pas heurter la sensibilité de nos jeunes lecteurs]La relation sexuelle est, comme nous l’avons déjà dit, une chose qui s’apprend et qui n’est pas innée. Seulement, il est sûr que cela s’apprend vite avec la pratique et l’expérience. Il n’y a pas de partenaire bon sans cela, et plus l’égoïsme est grand chez la personne, plus dur et difficile sera la relation sexuelle.



Tout ce qu’il faut est que chacun d’eux aime l’autre sans égoïsme, ils doivent avoir tous deux la volonté d’apprendre comment satisfaire le partenaire, charnellement et sentimentalement. Toute relation charnelle entre époux se fait pour rendre heureux l’autre ! Même si cela nécessite du temps, ce temps est satisfaisant et bénéfique.La diversification des positions sexuelles apporte plus de jouissance aux époux et leur fournit une meilleure harmonie sexuelle. Leur désir peut aussi augmenter avec la répétition et la diversification, car l’homme aime ce qui est nouveau. De ce fait, sans nouveauté dans la sexualité, la sensation ne pourra que rester froide et le désir diminuera peu à peu. Il sera plus dur d’accepter cet amour et aucune jouissance ne sera donnée ni à l’un ni à l’autre.Selon certains Savants, la meilleure position est celle couchée car le Prophète a donné à la femme le nom de «lit».