Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente Ofnac: « Seuls 8% des responsables des Collectivités locales ont fait leurs déclarations de patrimoine »

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) n’a pas encore reçu des autorités assujetties à la loi de la déclaration de Patrimoine, leurs déclarations. « La base de données a recensé plus de 1000 personnes assujetties à la déclaration de Patrimoine. Il y a 680 déclarations de déclaration de patrimoine. Soit un peu plus de 50% », a informé la présidente de l’Ofnac, Seynabou Ndiaye Diakhaté, à l’occasion d’une rencontre d’échanges et de sensibilisation avec les ordonnateurs et les comptables.



Seul 8% des responsables des Collectivités locales, reconnaît-elle, ont fait leurs déclarations de patrimoine.