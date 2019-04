Sg, Dir’cab, Dage… : Ces hommes de l’ombre qui tiennent les ministères

Ils font fonctionner les ministères, servent de balises aux ministres. Ils sont pour la plupart des hauts fonctionnaires maîtrisant les rouages de l’Administration. Bienvenue dans le cercle des secrétaires généraux, directeurs de cabinet, chefs de cabinet, directeurs de l’administration générale et de l’équipement ou secrétaire général de l’administration et de l’équipement.



Dans la foulée du grand chambardement de la formation du premier gouvernement du Macky II, il y aura un vaste mouvement dans les beaucoup de ministères. Il y aura des départs, des arrivées et des permutations.



Généralement chaque ministre arrive (ou part) avec ses hommes de confiance. Son premier cercle. Qui sont-ils ? Quel rôle jouent-ils ? Quelle est leur niveau d’influence ? Ils sont dans l’ombre, mais demeurent les garants de la bonne marche des ministères.



Secrétaire général : la «mémoire»



Le Secrétaire général du ministère assure la continuité du service. En tant que fonctionnaire de l’Etat (de la hiérarchie A), il est en quelque sorte, la mémoire du ministère. Il coordonne le travail des directions.



A l’instar du ministre lui-même, le secrétaire général est nommé par décret présidentiel en Conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre.







Il gère l’administration du département ministériel. Tous les services publics qui dépendent du ministère au niveau central relèvent de son autorité.



Directeur de cabinet : «Tout-puissant»



Un directeur de cabinet ministériel, communément appelé « Dir’cap » est le plus souvent un haut fonctionnaire, mis à disposition ou en détachement de son corps d’origine. Son rôle, d’ordre politique, se distingue de celui du chef de cabinet, qui s’attache à l’organisation. Le directeur de cabinet coordonne le travail du cabinet. C’est lui la cheville ouvrière du ministère. Il assure l’intérim en cas d’absence du ministre.



Le directeur de cabinet organise le travail des autres membres du cabinet (chef de cabinet, conseillers, chargés de mission). C’est lui qui gère tout ce qui n’est pas administratif. C’est plus un bras armé du ministre. La preuve : généralement, quand le ministre tombe, il tombe avec son directeur de cabinet.



C’est un homme de confiance du ministre. Il est nommé par arrêté, non pas sur proposition du Premier ministre, mais plutôt du ministre lui-même. C’est lui qui prépare les réunions quotidiennes des Conseils des ministres, planifie les audiences. Il est très puissant.



Cependant, étant le gestionnaire de l’agenda politique du ministre, il est très influent, parfois même plus influent que le secrétaire général. Sa proximité avec le ministre dont il est souvent le confident, fait de lui pratiquement la deuxième personnalité du ministère.



D’ailleurs, de fréquents conflits de compétences sont relevés entre le Secrétaire général et le directeur de cabinet. D’après une source, spécialiste de l’administration publique, à cause de son poids politique, le directeur de cabinet pense être au-dessus du premier. Et pourtant, note-t-il, le Secrétaire général qui est nommé par décret et qui reste en place, quel que soit le ministre qui arrive, est la deuxième personnalité et la mémoire du ministère.



DAGE ou SAGE : la taille compte



Dans le cabinet, il y a aussi le Directeur de l’administration générale et de l’équipement (Dage). Son existence est fonction de la taille du ministère. En effet, c’est à partir de quatre directions qu’un ministère a un Dage. Et, il faut être de la hiérarchie A, c’est-à-dire avoir la maîtrise ou équivalent, au moins, pour pouvoir occuper ce poste.



Le Secrétaire de l’administration générale et de l’équipement (Sage), lui, existe dans les «petits» ministères, c’est-à-dire qui ont moins de quatre directions. Le Sage est de la hiérarchie B.



Il y a aussi des conseillers de département qui sont différents des conseillers techniques. Ces fonctionnaires gèrent des dossiers.



Chef de cabinet : «Gestionnaire»



Dans l’ordre protocolaire, le chef de cabinet ou attaché de cabinet arrive en dernière position. Sa mission dans le département dépend du ministre lui-même qui a les prérogatives de lui confier des tâches. Il y a des ministres qui n’en ont pas. Au Sénégal, le plus souvent, c’est lui qui est chargé à la fois de l’agenda du ministre et souvent également des questions politiques liées à la circonscription électorale du ministre.



Il peut s’agir du premier conseiller du ministre ou de la personne qui dirige les employés du cabinet. La dénomination vient du fait que le cabinet désigne généralement l'ensemble des employés d'une personnalité politique.



Salla GUÈYE