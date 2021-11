"Si Youssou Ndour, leader de "Fekke ma ci bolé", membre de Benno Bokk Yakar, respectait le Président de la République, il n'aurait jamais permis le comportement d'Aissatou Diop Fall sur TFM"

Je suis un citoyen Sénégalais, observateur de la scène politique et médiatique, il est donc normal que des situations, lorsqu’elles sont incongrues, m’interpellent et m’assaillent et à partir de là, il est normal que je l'exprime même publiquement;.

Je suis perplexe et très choqué par la TFM qui permet à Aïssatou Diop Fall qui se dit journaliste, de cibler toutes les semaines, le Président Macky Sall, les ministres de son gouvernement surtout le ministre de l’intérieur ANTOINE FÉLIX ABDALAH DIOME ou des leaders de partis politiques qui n’ont pas l’heur de lui plaire.

Si la TFM respectait ses téléspectateurs, elle n’aurait jamais permis que Aïssatou Diop Fall se présente sur sa chaîne, habillée comme une chiffonnière, pour débiter des insanités que ces mêmes téléspectateurs ont du mal à déchiffrer faute pour elle de savoir articuler correctement ses mots et ses idées;

Si Youssou Ndour, leader de "Fekke ma ci bolé", membre de Benno Bokk Yakar, respectait le Président de la République et ses collègues Ministres, il n'aurait jamais permis que son employé, la plus piètre d'ailleurs, se comporte de la sorte envers ses alliés;

Aïssatou Diop Fall est corrompue, elle vend les passages de ses invités dans son émission, sa rédaction le sait, tout le monde le sait;

Aïssatou Diop Fall est entretenue financièrement par Karim Meîssa Wade qui lui a payé une formation (on se demande bien de quoi) et lui a octroyé un passeport diplomatique (archives Ministère des affaires étrangères);

Aïssatou Diop Fall a des liens bien connues, qu'elle pense pourtant secrètes, avec le leader de Geum sa bopp (les preuves sont disponibles pour qui le conteste) qui lui indique comme Karim Wade,"ses cibles du mercredi".

Aïssatou Diop Fall est une peste qui a tellement stressé son époux qu'il a fini par faire un AVC. Mais bref, point besoin d'aller dans les nébuleux détails, ça reste sa vie privée....

Je conclue en interpellant la rédaction de TFM et ses dirigeants, entièrement et juridiquement complices, car dans ce pays, ni vous, ni Aïssatou Diop Fall n'êtes libres de faire ce que vous voulez, avec qui vous voulez.

A bon entendeur........





Malick Ndiaye

Employé de Banque

Golf Sud