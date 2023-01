« Si le President Macky SALL est bien renseigné, il devrait miser sur l’APD et sa coalition » Malick GUISSE

Si la majorité presidentielle était unie et ouverte, elle serait indéboulonnable dans la plupart des départements du Sénégal, ceci est dû au leadership du Président Macky Sall, avec son excellent bilan à la tête du Sénégal, mais aussi grâce à des entités politiques comme l’Apd et sa coalition .

En effet, tout le monde sait que les partis politiques à eux seuls ne peuvent gagner une élection bien qu’étant les locomotives, même avec un électorat fidèle comme c’est le cas de l’Apd, le coefficient personnel du leader est très important pour glaner des voix. La plupart des Sénégalais ne militent dans aucun parti politique, mais ont de la sympathie vis-à-vis de certains politiques comme le leader de l’Apd : Thierno Lô.



Son parti a un electorat fidéle qui n’attend que ses mots d’ordre ,car au-delà de la politique ils sont réunis par les calebasses de solidarité mis en place et les formations .

En outre ,avec le débat politique pollué par des invectives, calomnies, trahisons, déballages, des comportements qui frisent le ridicule, le non-respect des institutions, etc., les sénégalais misent de plus en plus sur les hommes politiques qui ont pu garder leur constance et leur image intacts comme le ministre Thierno Lo, même sils n’intègrent pas les partis politiques. En effet, le leader de l’Apd est l’un des hommes politiques avec la meilleure réputation et e-réputation et cet état de fait, devrait être mieux mis à profit par le Président Macky Sall pour la bataille du digital mais aussi pour faire rallier le maximum de voix à sa cause.

Le leader de l’Apd, Thierno Lô, s’est toujours voulu un maillon entre le pouvoir et l’opposition, il débat sans se battre, et met au-devant l’intérêt général au détriment de ses intérêts particuliers. Son esprit d’ouverture, son caractère véridique et sa constance lui ont permis de gagner le respect de l’opposition mais aussi celui des activistes et de la société civile.

Dans cet optique c’est l’un des meilleurs profils pouvant donner à la jeunesse des elements de langage car Thierno Lô est un républicain ayant mis en place une ecole du parti ,et par ailleurs il croit à la continuité de l’Etat ; Dans les ministères où il est passé, il a toujours maintenu l’équipe trouvée sur place et mieux, nommé ministre du Tourisme, son premier réflexe a été d’inviter tous les ministres du Tourisme qui l’avaient précédé pour faire l’exégèse de la situation et recueillir leurs contributions, même si ça n’avait pas plu au Président Wade à l’époque.

Le leader de l’Apd est aussi «un refuge» pour les frustrés du régime du Président Macky Sall, ils viennent le voir pour qu’il sèche leurs larmes et portent leurs doléances, c’est lui qui les retient dans le Benno car les relais du President Macky SALL ne fonctionnent pas.

A tout cela s’ajoutent, ses entrées dans le milieu mouride, ses relations avec le secteur privé, et son impressionnant carnet d’adresses international qui peuvent beaucoup servir au Président Macky Sall.

Thierno Lô est de ce fait un «mit zein» dans une perspective d’Aristote qui peut permettre au Président Macky Sall de puiser dans l’opposition, de conserver le Benno en contenant les frustrés, de séduire l’électorat mouride mais aussi d’huiler ses relations avec le secteur privé.

Qui dit mieux ?





Papa Malick GUISSE

Pdt des jeunes de l’Apd

guisse1981@gmail.com