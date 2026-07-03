Sicap-Mbao : Un couturier de 51 ans attire une fillette de 12 ans dans son atelier et tente de la violer

Y. Sylla, couturier âgé de 51 ans, tient un atelier à la Sicap Mbao, sur un axe fréquenté quotidiennement par les élèves du CEM de Diamaguène Sicap-Mbao entre autres. Le matin du 29 juin 2026, la jeune F. K. Dieng, 12 ans, empruntait seule ce chemin pour se rendre à l'hôpital Cheikhoul Khadim de Sicap Mbao. Apercevant la fillette sans accompagnateur, le couturier s'est approché d'elle et l'a invitée à entrer dans son atelier.





Un subterfuge grossier pour piéger la victime



Une fois à l'intérieur, Y. Sylla a prétendu avoir perdu les mesures d'une cliente et avoir besoin de prendre celles de la jeune fille, sous prétexte qu'elle aurait la même taille selon des sources de Seneweb. Il a ainsi commencé à palper les seins de la fillette avant de tenter de lui retirer son tee-shirt.



Ayant compris ses intentions, la jeune fille a repoussé son bras avec force et a pris la fuite pour alerter son père, N. Dieng.

Une plainte, une arrestation et des aveux partiels



Ce dernier a aussitôt formulé une plainte qu'il a déposée au poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao contre le couturier. Interpellé et interrogé sur les faits, Y. Sylla a reconnu l'ensemble de la narration de la fillette, à l'exception des attouchements.

Sur avis du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, il a été placé en garde à vue pour tentative de viol, attouchements et actes de pédophilie.































































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