Simulation d’attentat terroriste : La gendarmerie regrette l’accident corporel avec 4 blessés, dont 2 grièvement

Dans le cadre d’un exercice de simulation d’un attentat terroriste organisé par le ministre de l’intérieur, un accident corporel est survenu le 27 février 2020 aux environs de 13h à hauteur du carrefour de la place de l’obélisque.



D’après la gendarmerie, l’accident a impliqué un véhicule de la gendarmerie et des véhicules civils et, a occasionné quatre (04) blessés, dont deux (02) grièvement.



La gendarmerie regrette cet événement douloureux et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l’accident.























