Sindia : comment l’enfant de 11 ans a tué à coups de couteau le maître coranique qui lui menait la vie dure

I. Diagne risque de passer le restant de sa vie en prison. Cet enfant de 11 ans a tué son maître coranique, Zakaria Ndiaye, un marabout réputé à Sindia (département de Mbour).



Le 5 avril à l’aube, au quartier darou Salam de la localité, l’élève surprend ce dernier dans son sommeil et lui assène plusieurs coups de couteau. Tiré des griffes de son bourreau par les autres pensionnaires de l’école coranique et évacué à l’hôpital, il succombera à ses blessures deux jours plus tard, vendredi dernier.



Le meurtrier a été arrêté par les éléments de la brigade de gendarmerie de Popenguine.



Libération, qui est revenu sur cette affaire dans son édition de ce mardi, rapporte que Zakaria Ndiaye était l’oncle de I. Diagne. Le journal indique que ce dernier, ne supportant pas les conditions de vie au daara, a tenté à plusieurs reprises de s’enfuir. Sans succès.



La même source informe que depuis sa dernière tentative de fugue, Zakaria Ndiaye lui fait subir le martyre. Ce serait pour cette raison, selon toujours Libération, que I. Diagne a décidé de se venger. Le journal précise : la veille du drame, le neveu du maître coranique, muni d’un couteau, se couche avec en tête son plan macabre.









































































seneweb